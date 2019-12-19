Путин: численность населения на Дальнем Востоке стремительно сокращается

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-19T13:11:55+03:00

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Депопуляция на Дальнем Востоке происходит гораздо быстрее, чем в остальных регионах России, поэтому власти продолжают принимать меры в области поддержания демографии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Он напомнил, что на данный момент многие люди воспользовались правом на получение дальневосточного гектара. Причем земли выдают не только жителям региона, но и тем, кто хочет туда переехать. Правда, проблемы все еще остаются и тормозят этот процесс. По словам главы государства, выделение земель не всегда является оптимальным из-за отсутствия дорожной и энергетической инфраструктуры.

Основная цель сейчас - планово реализовать имеющиеся начинания именно на Дальнем Востоке, а уже потом переходить к другим регионам, включая Сибирь. То же самое касается мер по поддержке семей. Часть из них уже распространяется на сибирские территории. Решение о введении других мер будет принято после того, как станут видны результаты их применения на Дальнем Востоке.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU