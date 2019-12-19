Путин шуткой ответил украинскому журналисту на угрозу ввести танки Украины на Кубани
Президент России Владимир Путин шуткой ответил журналисту украинского информационного агентства УНИАН Роману Цымбалюку, который в ходе большой пресс-конференции российского лидера задал провокационный вопрос.
«У меня нет проблем с работой в России, но, если бы украинские танки стояли на Кубани, вы бы к нам тоже отменили бы отношение», - поинтересовался украинский журналист.
«Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?», - ответил российский президент.
В свою очередь украинский журналист не знал что ответить и заявил, что основным боевым танком незалежной является Т-64
Напомним, Т-34 — это легендарный танк времён Великой Отечественной войны, а Т-72 состоит на вооружении как России, так и Украины.
Как писал сайт kp.ru, в четверг, 19 декабря, в огромном зале Центра международной торговли проходит ежегодная, 15-й по счету, Большая пресс-конференции российского лидера. В этом году заготовлено почти 2000 вопросов, а на конференцию приехали 1895 журналистов со всей России.
Роман Цимбалюк и Владимир Путин о танках на Кубани.
ИСТОЧНИК KP.RU