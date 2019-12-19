2019-12-19T13:36:00+03:00
Политика

Путин шуткой ответил украинскому журналисту на угрозу ввести танки Украины на Кубани

Российский лидер предложил Роману Цымбалюку выбрать между 72-м или 34-м танком
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин шуткой ответил украинскому журналисту на угрозу ввести украинские танки на КубаниПутин шуткой ответил украинскому журналисту на угрозу ввести украинские танки на КубаниФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин шуткой ответил журналисту украинского информационного агентства УНИАН Роману Цымбалюку, который в ходе большой пресс-конференции российского лидера задал провокационный вопрос.

«У меня нет проблем с работой в России, но, если бы украинские танки стояли на Кубани, вы бы к нам тоже отменили бы отношение», - поинтересовался украинский журналист.

«Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?», - ответил российский президент.

В свою очередь украинский журналист не знал что ответить и заявил, что основным боевым танком незалежной является Т-64

Напомним, Т-34 — это легендарный танк времён Великой Отечественной войны, а Т-72 состоит на вооружении как России, так и Украины.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 19 декабря, в огромном зале Центра международной торговли проходит ежегодная, 15-й по счету, Большая пресс-конференции российского лидера. В этом году заготовлено почти 2000 вопросов, а на конференцию приехали 1895 журналистов со всей России.

Роман Цимбалюк и Владимир Путин о танках на Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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