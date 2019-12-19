2019-12-19T13:21:46+03:00
Политика

Путин назвал целесообразным строительство дороги между Чечней и Грузией

Строительство магистрали между республикой и Краснодарским краем также обсуждается
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В настоящий момент существует несколько проектов развития инфраструктуры на юге России. Все они находятся на стадии изучения.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что правительство совсем недавно обсуждало различные варианты того, как можно связать Чечню с Краснодаром и Черноморским побережьем. Также власти знают о наличие проблем в транспортном сообщении республики с Грузией, особенно зимой, когда дорогу заваливает снегом.

Пока практические планы в этом направлении у Минтранса отсутствует, но проблема известна и в принципе реализуема.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

"Это целесообразно, я этого не скрываю", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов в четверг, 19 декабря.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции. На мероприятие было аккредитовано рекордное число представителей СМИ. Все они рассчитывают задать президенту вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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