2019-12-19T13:35:36+03:00
Общество

Путин считает процедуру импичмента против Трампа концом его правления

Санкции против России Владимир Путин назвал попыткой помочь Украине
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин считает, что власти США с помощь антироссийских санкций пытаются помочь Украине в решении газового вопроса.

- Хотели бы помочь – лучше бы денег дали. Помогли бы льготными кредитами. Но поддержки нет. МВФ требует, чтобы отменились все льготы на энергоносители.- теперь жителей Украины ждет очередной скачек тарифов, - сказал президент в ходе пресс-конференции 19 декабря.

Он ответил на вопрос журналиста о процедуре импичмента против президента США Дональда Трампа. Нижняя палата представителей Конгресса США проголосовала за отстранение американского лидера. Теперь решение за Верхней палатой представителей США. Владимир Путин не считает, что с этой процедурой придет конец правления Трампа. Но в России готовы сотрудничать с США вне зависимости от того, кто будет находиться в Белом доме. Главное направление сотрудничества, по мнению президента России, должно быть в вопросах безопасности. В России готовы продлить действие договора СНВ-3, но аналогичного ответа от американской стороны пока нет:

- Если не будет СНВ-3, в мире не останется ничего, что сдерживает гонку вооружений, -сказал президент.

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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