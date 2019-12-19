Путин заявил, что Донбасс «порожняк не гонит»

СЕГОДНЯ 13:45 2019-12-19T13:45:03+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что в Донецкой и Луганской независимых республиках живут гордые люди, и там «порожняк не гонят».

«Известная фраза — „Донбасс порожняк не гонит“. Она хулиганская такая. Ну, там гордые люди живут», — сказал российский лидер в ходе большой пресс-конференции в зале Центра международной торговли.

Так глава государства ответил на вопрос журналиста украинского информационного агентства УНИАН Романа Цымбалюка, который хотел узнать, когда Путин своим решением расформирует «оккупационные администрации» ДНР и ЛНР.

Российский президент отметил, что для того, чтобы решить проблемы в Донбассе надо встать на позицию диалога, а если и дальше предпринимать «попытки силовым способом задушить, то вряд ли это можно будет сделать».

Как писал сайт kp.ru, 15-й по счету ежегодной Большая пресс-конференции российского лидера тот же журналист задал Путину провокационный вопрос о возможном введении украинских танков на Кубань. На что российский лидер в шутку предложил Роману Цымбалюку выбрать между 72-м или 34-м танками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750573" frameborder="0"></iframe> Путин: "Донбасс порожняк не гонит".15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU