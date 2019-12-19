2019-12-19T14:01:21+03:00
Общество

Президент не исключает изменений в Конституции

Но принимать новый документ в стране, Владимир Путин считает, не стоит
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Изменить размер текста:

Владимир Путин ответил на вопрос журналиста об изменениях конституции. Основной документ России «живой инструмент», поэтому глава государства не исключает, что в него могут вносить изменения.

- Но принимать новую Конституцию не следует, - сказал Владимир Путин.- Я знаю о дискуссиях, вижу, слышу. Понимаю логику тех, кто предлагает. Это связано с расширением прав парламента.

Если вносить изменения, то действовать нужно аккуратно, подчеркнул глава государства.

Он также ответил на вопрос о политической конкуренции в России - на федеральном уровне действуют 19 политических партий.

Глава государства общается с журналистами уже в 15 раз. Пресс-конференция началась в 12.00 по московскому времени. Президент уже ответил на вопросы про газовый контракт с Украиной и о решении ВАДА в отношении российских спортсменов, которым запретили участвовать в соревнованиях международного уровня.

Владимир Путин об изменениях в Конституции.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24