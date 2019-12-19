Президент не исключает изменений в Конституции

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-19T14:01:21+03:00

Но принимать новый документ в стране, Владимир Путин считает, не стоит

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Владимир Путин ответил на вопрос журналиста об изменениях конституции. Основной документ России «живой инструмент», поэтому глава государства не исключает, что в него могут вносить изменения.

- Но принимать новую Конституцию не следует, - сказал Владимир Путин.- Я знаю о дискуссиях, вижу, слышу. Понимаю логику тех, кто предлагает. Это связано с расширением прав парламента.

Если вносить изменения, то действовать нужно аккуратно, подчеркнул глава государства.

Он также ответил на вопрос о политической конкуренции в России - на федеральном уровне действуют 19 политических партий.

Глава государства общается с журналистами уже в 15 раз. Пресс-конференция началась в 12.00 по московскому времени. Президент уже ответил на вопросы про газовый контракт с Украиной и о решении ВАДА в отношении российских спортсменов, которым запретили участвовать в соревнованиях международного уровня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750583" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин об изменениях в Конституции.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU