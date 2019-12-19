Президент не исключает изменений в Конституции
Владимир Путин ответил на вопрос журналиста об изменениях конституции. Основной документ России «живой инструмент», поэтому глава государства не исключает, что в него могут вносить изменения.
- Но принимать новую Конституцию не следует, - сказал Владимир Путин.- Я знаю о дискуссиях, вижу, слышу. Понимаю логику тех, кто предлагает. Это связано с расширением прав парламента.
Если вносить изменения, то действовать нужно аккуратно, подчеркнул глава государства.
Он также ответил на вопрос о политической конкуренции в России - на федеральном уровне действуют 19 политических партий.
Глава государства общается с журналистами уже в 15 раз. Пресс-конференция началась в 12.00 по московскому времени. Президент уже ответил на вопросы про газовый контракт с Украиной и о решении ВАДА в отношении российских спортсменов, которым запретили участвовать в соревнованиях международного уровня.
Владимир Путин об изменениях в Конституции.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019
ИСТОЧНИК KP.RU