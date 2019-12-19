В ОСК опровергли информацию о 95 млрд рублей, в которые обойдётся ремонт "Кузнецова"
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов опроверг информацию о том, что ремонт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" после пожара будет стоить 95 млрд рублей. Он добавил, что пожар не станет причиной значительных изменений в стоимости и сроках ремонта крейсера.
- Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причиненного в результате возгорания на ТАВКР "Адмирал Кузнецов" якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности, - передаёт ТАСС слова Рахманова.
Он также рассказал, что оборудование, которое будет установлено на крейсер "Кузнецов", сейчас находится на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске.
- Критических повреждений крейсер не получил, так как оборудование, находившееся в отсеке, где произошло возгорание в ходе проводимого капитального ремонта, было уже демонтировано в связи с заменой на новое, которое сейчас поступило на завод, - сказал также глава ОСК.
Напомним, что 12 декабря на крейсере, который сейчас стоит на ремонте в Мурманске, вспыхнул пожар. В результате погибли два человека.
Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром на авианосце "Адмирал Кузнецов" – СК.
ИСТОЧНИК KP.RU