В ОСК опровергли информацию о 95 млрд рублей, в которые обойдётся ремонт "Кузнецова"

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-19T13:47:37+03:00

Критических повреждений крейсер не получил, так как оборудование было уже демонтировано Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожар не окажет большого влияния на стоимость и сроки ремонта

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Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов опроверг информацию о том, что ремонт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" после пожара будет стоить 95 млрд рублей. Он добавил, что пожар не станет причиной значительных изменений в стоимости и сроках ремонта крейсера.

- Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причиненного в результате возгорания на ТАВКР "Адмирал Кузнецов" якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности, - передаёт ТАСС слова Рахманова.

Он также рассказал, что оборудование, которое будет установлено на крейсер "Кузнецов", сейчас находится на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске.

- Критических повреждений крейсер не получил, так как оборудование, находившееся в отсеке, где произошло возгорание в ходе проводимого капитального ремонта, было уже демонтировано в связи с заменой на новое, которое сейчас поступило на завод, - сказал также глава ОСК.

Напомним, что 12 декабря на крейсере, который сейчас стоит на ремонте в Мурманске, вспыхнул пожар. В результате погибли два человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749527" frameborder="0"></iframe> Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром на авианосце "Адмирал Кузнецов" – СК.

ИСТОЧНИК KP.RU