2019-12-19T13:47:37+03:00
Экономика

В ОСК опровергли информацию о 95 млрд рублей, в которые обойдётся ремонт "Кузнецова"

Пожар не окажет большого влияния на стоимость и сроки ремонта
Ася КУЗНЕЦОВА
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Критических повреждений крейсер не получил, так как оборудование было уже демонтированоКритических повреждений крейсер не получил, так как оборудование было уже демонтированоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов опроверг информацию о том, что ремонт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" после пожара будет стоить 95 млрд рублей. Он добавил, что пожар не станет причиной значительных изменений в стоимости и сроках ремонта крейсера.

- Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причиненного в результате возгорания на ТАВКР "Адмирал Кузнецов" якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности, - передаёт ТАСС слова Рахманова.

Он также рассказал, что оборудование, которое будет установлено на крейсер "Кузнецов", сейчас находится на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске.

- Критических повреждений крейсер не получил, так как оборудование, находившееся в отсеке, где произошло возгорание в ходе проводимого капитального ремонта, было уже демонтировано в связи с заменой на новое, которое сейчас поступило на завод, - сказал также глава ОСК.

Напомним, что 12 декабря на крейсере, который сейчас стоит на ремонте в Мурманске, вспыхнул пожар. В результате погибли два человека.

Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром на авианосце "Адмирал Кузнецов" – СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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