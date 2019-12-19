СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-19T13:53:25+03:00

Зеленский назначил новым послом Киева в США работавшего в России дипломата Фото: REUTERS

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Украинский президент Владимир Зеленский отстранил Владимира Ельченко от должности постоянного представителя Киева при ООН и назначил его послом незалежной в Соединённых Штатов, освободившие место занял заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Освободить Ельченко с должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ямайке по совместительству», - говорится в указе.

Ельченко занимал должность посла Украины в России с 2010 по 2015 годы.

Напомним, украинский президент в июле решил заменить послов в 12 странах и в октябре обещал назначить посла Киева в Соединённые Штаты. Украинские СМИ пророчили этот пост Олегу Шамшур, который возглавляет диппредставительство Украины во Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU