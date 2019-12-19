Решение ВАДА не повлияет на проведение спортивных соревнований в России

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-19T13:55:05+03:00

Об этом в ходе пресс-конференции сказал президент Владимир Путин

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Несмотря на решение всемирного антидопингового агентства, которое запретило российским спортсменам участвовать в соревнованиях международного уровня, масштабные спортивные состязания в России отменять не станут. На пресс-конференции Владимир Путин сказал, что "билеты уже проданы", отменять запланированные мероприятия не станут.

- ВАДА не запрещает проводить в России международные соревнования, оно рекомендует федерациям. Чемпионат мира по футболу будет. Билеты проданы - ВАДА же деньги за билеты не вернет, - сказал президент.

Ранее президент в ходе пресс-конференции признал решение ВАДА "политическим". Он призвал наказывать только тех спортсменов, которые были замечены в употреблении допинга. что касается "чистых спортсменов", то по мнению Владимира Путина, не справедливо наказывать их отстранением.

- Любое наказание должно быть индивидуальным, -считает президент.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU