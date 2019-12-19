В Госдуме прокомментировали новость, что россияне будут праздновать Новый год в кредит

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-19T13:53:55+03:00

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Перед Новым годом россияне начали активно брать микрозаймы. Как показали результаты исследования, 45% опрошенных не хватает денег, чтобы купить подарки, еще 40% признались, что не могут позволить себе купить новогодние угощения, а еще 10% вынуждены брать кредиты на поездки и развлечения в новогодние праздники.

Эту новость прокомментировал глава комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов. Он отметил, что сегодня в России без кредитов не прожить.

«У нас общество закредитовано – это факт. Зарплаты маленькие, и когда возникает потребность в дополнительных средствах другого выхода нет, кроме как взять микрозаем. [...] У нас, вообще, сегодня без кредитов общество не живет. Его много лет подсаживали на кредиты, микрозаймы, формируя финансовую зависимость», - цитирует Нилова ИА НСН.

Отметим, что всего в декабре в России было выдано боле 3,2 миллиона займов на общую сумму 33-34 млрд рублей. При этом около 40% от этих кредитов пойдут на подготовку к новогодним праздникам.

ИСТОЧНИК KP.RU