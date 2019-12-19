Путин прокомментировал расследование дела Ивана Голунова

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-19T13:56:30+03:00

Президент России напомнил, что в связи с задержанием журналиста пять сотрудников МВД уже отстранены от службы

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Президент России Владимир Путин заявил, что материалы дела журналиста Ивана Голунова были засекречены в связи возникновением вопросов, связанных с оперативно-розыскной деятельностью.

Говорится в русле "своих не сдаем" в данной ситуации "некорректно", поскольку службы собственной безопасности правоохранительных органов работают весьма эффективно.

Выступая перед журналистами на Большой пресс-конференции, глава государства напомнил, что в рамках расследования уже отстранены пять сотрудников министра внутренних дел. Они не просто уволены из ведомства - против них возбуждены уголовные дела.

Напомним, что Ивана Голунова задержали в начале июня в Москве. После личного досмотра и обыска квартиры у него якобы нашли наркотики. Доказать вину молодого человека не удалось.

Комментарии от президента по этому и многим другим вопросам в прямой онлайн-трансляции большой пресс-конференции на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU