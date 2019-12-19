Владимир Путин считает приравнивание СССР к фашистской Германии верхом цинизма

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-19T14:03:37+03:00

Изменить размер текста: A A

На большой пресс-конференции Владимира Путина спросили об искажении истории. В том числе и о приравнивании Советского Союза к тоталитаризму, о чем было сказано в докладе Европарламента. Владимир Путин рассказал, что, когда читаешь исторические документы, становится понятно, кто поддерживал нацистов.

- Сталин не запятнал себя контактами с Гитлером, в отличие от других стран, -сказал президент. - Решение Европарламента о приравнивании Советского Союза к тоталитаризму неприемлемо. Это верх цинизма.

Глава государства напомнил о разделе Чехословакии между Гитлером, англичанами и французами. Президент пообещал подготовить статью, где по пунктам готов описать, "как все происходило перед войной", а также о роли Польши в войне.

- Был пакт Молотова-Риббентропа, но СССР был последним государством, кто начал договариваться с нацистами, - объяснил Путин в ходе пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU