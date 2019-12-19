Путин: мы не боимся инфляции, но не хотим повышения цен

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-19T15:05:35+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны не боятся инфляции, но не хотят повышения цен и подрыва инвестиционного процесса. К тому же сейчас экономика государства демонстрирует хорошие показатели.

"Россия является одним из лидеров среди формирующихся рынков по состоянию формирующейся бюджетной системы". - сказал президент, выступая на большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Согласно его данным, в 2019 году инфляция составляет,3,25%, а в начале 2020-го этот показатель может опуститься даже до 3%.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Что касается использования средств из фонда национального благосостояния, то 20% из них уже сейчас, так или иначе, находятся в экономике страны. Так, например, 8% потрачено на крупные инфраструктурные проекты, сообщил Владимир Путин.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции президента России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750604" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин об инфляции.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU