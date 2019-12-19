Путин назвал создание Союзного государства с Белоруссией правильным решением

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-19T14:12:07+03:00

Журналисты спросили , каким должно быть союзным государство и может ли быть единое государство по газу

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Владимир Путин прокомментировал создание Союзного государства с Белоруссией. Это было правильным решением, считает российский президент, хотя и не все поставленные задачи удалось воплотить в жизнь.

- Русские и белорусы, это также как русские и украинцы – практически один народ, - сказал Владимир Путин. – Но решение по строительству союзного государства на 90 процентов не выполнено.

Работа с Белоруссией «идет спокойно», в том числе и по вопросу газа и нефти, которые продают в Минск без пошлин.

- Мы добились самых низких цен на энергоресурсы для Белоруссии. В четыре раза отличаются цены на газ для Белоруссии и стран Евросоюза,- сказал президент.

Дотировать цены на газ для Белоруссии не планируется, это, считает российский лидер, "было бы странно".

- Россия поддерживает Белоруссию по многим вопросам и каналам,- подчеркнул Владимир Путин.

Сотрудничество будет продолжено, если у сторон будет желание - "У России такое желание есть".

ИСТОЧНИК KP.RU