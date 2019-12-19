СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-19T14:56:18+03:00

Путин сообщил, что у него пока нет информации о заказчиках дела Голунова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В ходе Большой пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал вопрос о заказчиках подброса наркотиков журналисту интернет-проекта «Медуза» Иван Голунов.

«По заказчикам у меня информации нет пока», - ответил Путин на соответствующий вопрос.

Напомним, журналиста задержали в начале июня в центре Москвы. Полицейские сообщили об обнаружении у корреспондента пакета с наркотиками. Сразу же после чего Голунов заявил, что наркотические средства подбросили ему в рюкзак и в его квартиру. Через пять дней после задержания уголовное дело было прекращено по причине «недоказанности его участия в совершении преступления».

Как писал сайт kp.ru, накануне адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что Галунов обратился в Федеральную службу безопасности России с заявлением о преступлении, связанным с фальсификацией доказательств и применением в отношении него насилия.

В четверг, 19 декабря, Следователь по делу журналиста подтвердил адвокату информацию о возбуждении уголовного дела против пятерых полицейских.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750602" frameborder="0"></iframe> Путин сообщил, что у него пока нет информации о заказчиках дела Голунова.

ИСТОЧНИК KP.RU