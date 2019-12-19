"Не хочу бросать камни в человека": Путин прокомментировал отставку Сергея Левченко

СЕГОДНЯ 14:27 2019-12-19T14:27:51+03:00

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Принадлежность бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко к партии КПРФ не имеет никакого отношения к его отставке. Главное, чтобы человек хорошо работал. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По его слова, сейчас в Иркутске много проблем. Ситуация слишком сложная, чтобы работать не спеша.

"Там уже выборы на носу. Я ведь не сразу стал принимать эти отставки. Не спешил. Наблюдал. Я не хочу бросать камни в человека, который ушёл, но нужен специалист, который хорошо разбирается в региональных вопросах, требующих решения", -сказал глава государства.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Он считает, что с этой задачей прекрасно справится действующий губернатор - заместитель министра по чрезвычайным ситуациям.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции президента России.

ИСТОЧНИК KP.RU