"Не хочу бросать камни в человека": Путин прокомментировал отставку Сергея Левченко
Принадлежность бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко к партии КПРФ не имеет никакого отношения к его отставке. Главное, чтобы человек хорошо работал. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
По его слова, сейчас в Иркутске много проблем. Ситуация слишком сложная, чтобы работать не спеша.
"Там уже выборы на носу. Я ведь не сразу стал принимать эти отставки. Не спешил. Наблюдал. Я не хочу бросать камни в человека, который ушёл, но нужен специалист, который хорошо разбирается в региональных вопросах, требующих решения", -сказал глава государства.
15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ
Он считает, что с этой задачей прекрасно справится действующий губернатор - заместитель министра по чрезвычайным ситуациям.
Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции президента России.
ИСТОЧНИК KP.RU