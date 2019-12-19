Путин поручил решить вопрос с закредитованностью ОПК

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-19T14:33:57+03:00

Рыночные решения, как это сделать, есть

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Владимир Путин рассказал о главной проблеме оборонно-промышленного комплекса – это закредитованность. Решить ее можно сказал президент, рыночным путем. Он не стал вдаваться в детали, сообщив, что этот вопрос обсуждали на минувшей неделе в правительстве.

- Я собирал по этому вопросу совещание, поручил в течение недели подготовить решение. Это важный вопрос не только для людей отрасли ОПК, но и всей экономики.

Президент рассказал, что удалось обновить производственную базу и уже на ее основе созданы новейшие системы вооружений.

- Как показывает практика, результат получился хороший, - сказал президент.

ИСТОЧНИК KP.RU