Путин поручил решить вопрос с закредитованностью ОПК
Владимир Путин рассказал о главной проблеме оборонно-промышленного комплекса – это закредитованность. Решить ее можно сказал президент, рыночным путем. Он не стал вдаваться в детали, сообщив, что этот вопрос обсуждали на минувшей неделе в правительстве.
- Я собирал по этому вопросу совещание, поручил в течение недели подготовить решение. Это важный вопрос не только для людей отрасли ОПК, но и всей экономики.
Президент рассказал, что удалось обновить производственную базу и уже на ее основе созданы новейшие системы вооружений.
- Как показывает практика, результат получился хороший, - сказал президент.
ИСТОЧНИК KP.RU