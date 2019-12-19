Путин турецкому журналисту о Ливии: «Вы верите тому, что пишут в западных СМИ?»

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-19T14:44:41+03:00

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Президент ответил на вопрос журналиста о российских наемниках, которые по версии некоторых западных СМИ находятся в Ливии.

- Вы верите тому, что пишут в западных СМИ? Почитайте, что там пишут о Турции, и вы измените свое отношение, - ответил Владимир Путин.

Он рассказал, что обсудит ливийскую ситуацию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также президентом Франции, Эммануэлем Макроном.

- Надеюсь, найдем такие решения, которые будут приняты Ливией, ливийским народом.- В Ливии сейчас трудно определить, кто прав, а кто виноват. Самое правильное - найти такое решение, которое позволит прекратить боевые действия.

Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром. Президент сказал, что "вы знаете, кто довел Ливию до состояния хаоса".

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU