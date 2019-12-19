Путин отреагировал на проблемы с использованием маткапитала при погашении ипотеки

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-19T14:42:36+03:00

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Процедуры использования материнского капитала для погашения ипотеки чрезвычайно усложнены, именно поэтому могут возникать проблемы в данной сфере. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Он подчеркнул, что сейчас важно сократить сроки, необходимые для внесения бюджетных средств в счет погашения ипотеки. Такие меры уже принимаются. Благодаря им, в ближайшее время сроки будут сокращены примерно в два раза, но, по словам главы государства, и этого недостаточно.

"Нужно расширять применение электронного товарооборота... чтобы банки разбирались с Пенсионным фондом без участия клиентов. Чтобы за один день решались эти вопросы. Это можно сделать и нужно", - сказал президент.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Он подчеркнул, что власти будут наблюдать за практикой применения этих мер.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU