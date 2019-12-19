Федор Емельяненко вместе с бойцами станет донором костного мозга

СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-19T14:44:06+03:00

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Федор Емельяненко вместе с бойцами своего клуба примет участие в акции по сбору костного мозга. Спортсмены сдадут биоматериал для людей, которые больны раком крови.

В начале следующей неделе акцию проведет Русфонд. В ней примут участие Фёдор Емельяненко, Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Виктор Немков, Вадим Немков и их тренер Владимир Воронов.

В пресс-службе FEDOR TEAM подтвердили, что «бойцы без правил» сделают доброе дело, но отметили, что пока участники не планируют комментировать свой поступок.

Пока в России нет единой базы данных доноров. С 2013 года Русфонд создает регистр доноров костного мозга в России для помощи детям и взрослым, нуждающимся в его трансплантации.

Сем больше людей решится стать донором, тем больше шансов найти идеальное совпадение. Для пересадки ДНК донора и реципиента должны совпадать по определённому набору генов. Процент точных совпадений очень мал, подходят друг другу один из 10 тысяч человек.

Медики отмечают, что внешне процедура донорства по данному виду почти не отличается от обычного забора крови, сообщает NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU