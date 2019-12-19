Путин: Экономике нужна миграция, но к этому вопросу «нужно подходить с умом»
Нужно ли решать демографический вопрос с России с помощью мигрантов,- такой вопрос задали Владимиру Путину в ходе Большой пресс-конференции 19 декабря. В пример президент привел опыт Канады, где есть целое министерство, которое занимается вопросом мигрантов, где отбирают людей детородного возраста, уровня образования.
- Проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают русскую культуру, знают язык. Легче это сделать белорусам, украинцам. И местное население спокойной воспринимает. У нас в стране 3 миллиона украинцев живет.
Сложнее адаптироваться людям из Средней Азии. Там можно открывать курсы, филиалы наших вузов.
- Некоторые мигранты ведут себя так, как не повели бы дома. Но экономика требует притока эмигрантов.
Но к этому вопросу, "нужно подходить с умом", считает президент.
ИСТОЧНИК KP.RU