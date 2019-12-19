Путин: Экономике нужна миграция, но к этому вопросу «нужно подходить с умом»

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-19T14:54:56+03:00

Некоторые мигранты в России ведут себя так, как «не повели бы себя дома»

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Нужно ли решать демографический вопрос с России с помощью мигрантов,- такой вопрос задали Владимиру Путину в ходе Большой пресс-конференции 19 декабря. В пример президент привел опыт Канады, где есть целое министерство, которое занимается вопросом мигрантов, где отбирают людей детородного возраста, уровня образования.

- Проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают русскую культуру, знают язык. Легче это сделать белорусам, украинцам. И местное население спокойной воспринимает. У нас в стране 3 миллиона украинцев живет.

Сложнее адаптироваться людям из Средней Азии. Там можно открывать курсы, филиалы наших вузов.

- Некоторые мигранты ведут себя так, как не повели бы дома. Но экономика требует притока эмигрантов.

Но к этому вопросу, "нужно подходить с умом", считает президент.

ИСТОЧНИК KP.RU