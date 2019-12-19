Путин: от санкций есть польза, но лучше обойтись без них
Президент России Владимир Путин заявил, что санкции имеют последствия для всех участников процесса. Для стран ЕС ущерб составил около 50 млрд евро, для России - порядка 50 млн долларов.
"Потери большие. За ними стоят не только деньги, но и рабочие места. Потеря рынка", - сказал глава государства.
По словам Путина, от санкций и свои плюсы, например, развитие сельского хозяйства и рост экспортной выручки, но лучше избавиться от политически мотивированных действий в экономической деятельности, поскольку это отражается на всей мировой экономике.
Что касается экономики РФ, то она уже адаптировалась к внешним шокам.
"Рубль стал устойчивее к колебаниям цен на нефть", - сказал президент России
Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина. Глава государства отвечает на вопросы журналистов.
ИСТОЧНИК KP.RU