Путин: от санкций есть польза, но лучше обойтись без них

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-19T14:54:41+03:00

Президент РФ призвал избавиться от политически мотивированных действий в экономической деятельности

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Президент России Владимир Путин заявил, что санкции имеют последствия для всех участников процесса. Для стран ЕС ущерб составил около 50 млрд евро, для России - порядка 50 млн долларов.

"Потери большие. За ними стоят не только деньги, но и рабочие места. Потеря рынка", - сказал глава государства.

По словам Путина, от санкций и свои плюсы, например, развитие сельского хозяйства и рост экспортной выручки, но лучше избавиться от политически мотивированных действий в экономической деятельности, поскольку это отражается на всей мировой экономике.

Что касается экономики РФ, то она уже адаптировалась к внешним шокам.

"Рубль стал устойчивее к колебаниям цен на нефть", - сказал президент России

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина. Глава государства отвечает на вопросы журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU