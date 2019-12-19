Путин: цифровые технологии обеспечивают "выживание государства"

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-19T15:00:40+03:00

Президент России рассказал, что в России уже активно внедряют современные системы

Изменить размер текста: A A

Современные технологии уже можно увидеть в обычной жизни. Например, Сбербанк активно внедряет их в свою деятельность.

В каких-то цифровых областях Россия серьезно продвинулась, в каких-то - еще недостаточно. Но есть "очевидные вещи", в частности, беспилотники. По словам президента РФ Владимира Путина, они пока не применяются в обычной жизни, но это все равно большой шаг для развития отрасли.

"Я считаю, что это вопрос нашей нацбезопасности и выживания государства", - сказал российский лидер.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Он подчеркнул, что в нашей стране уже создан пул потенциально заинтересованных в технологиях инвесторов. Есть программа, существуют задания и нацпроект. Деньги на его реализацию уже выделены.

"Если не будем двигаться в этом направлении, даже территорию не сможем охранять как следует", - сказал Путин, напомнив о размерах нашей страны.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU