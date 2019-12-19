2019-12-19T15:04:41+03:00
Общество

Путин не читал законопроект о бытовом насилии

Президент призвал дать возможность экспертам рассмотреть законопроект
Юлия САЛЬНИКОВА
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На пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о законопроекте о бытовом насилии. Документ президент пока не читал, но он подробно беседовал на эту тему со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

- Силой не заставишь любить, - сказал президент. –Я категорически против насилия в отношении женщин и детей.

Президент знает, что законопроект вызвал бурные обсуждения в СМИ и в обществе. Но он призвал «спокойно обсудить" все плюсы и минусы документа, нужен ли такой закон.

Ранее президент ответил на вопрос о миграции. Решать демографический вопрос только таким способом, российский лидер считает не правильным. Он призвал помогать тем, кто хочет интегрироваться в российское общество -для этого можно создавать курсы, филиалы вузов, где мигрантов будут учить языку, знакомить с российской культурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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