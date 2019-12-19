В Совфеде прокомментировали слова главы ПФР о росте пенсий

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-19T15:02:44+03:00

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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, что в ближайшие три года средний размер пенсии в России вырастет на 18% по сравнению с 2019 годом. Благодаря этому средняя пенсия в стране составит 18,3 тысячи рублей.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что эти повышения пенсий заложены в бюджете до 2024 года.

«Мы берем за основу показатели средней пенсии по стране. С января этого года она индексируется по формуле, которая указана в законе. Там прописана индексация пенсий до 2024 года. Это все прописано в нормах закона, Антон Дроздов ничего не приуменьшил, не преувеличил. Там так и получается, что средняя пенсия вырастет до 18 тыс. рублей. У кого-то будет меньше, у кого-то больше», - цитирует сенатора ИА НСН.

Рязанский добавил, что пенсии должны быть выше, однако для этого необходимо развивать экономику и установить в стране более мощную экономическую систему с более высокими зарплатами.

Напомним, ранее Антон Дроздов заявил, что в следующем году заложена индексация пенсий на уровне 6,6%, в 2021 году — 6,3%, а в 2022 году — 5,9%, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU