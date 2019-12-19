Путин заявил, что никакой новой пенсионной реформы не планируется

СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-19T15:34:39+03:00

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В ходе большой пресс-конференции в зале Центра международной торговли президент России Владимир Путин опроверг информацию о новой пенсионной реформы и отметил, что «в области пенсионного обеспечения все решения приняты».

«Никаких новых изменений не планируется, никакой новой пенсионной реформы не обсуждается», - завил российский лидер.

Путин сообщил, что предложений Минфина в сфере пенсионной реформы нельзя назвать реформой, поскольку это относится только к накоплениям, которые можно считать инвестициями и «вопрос идет просто об их защите».

Напомним, в ранее в Минфине и Центробанке предложили новую систему пенсионных накоплений и сайт kp.ru подробно рассказал об этом проекте. Планируется, что система будет называться гарантированный пенсионный план и включать десять основных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU