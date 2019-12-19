ЕСПЧ не поддержал российских журналистов в споре об их выдворении из Литвы

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-19T15:15:58+03:00

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Европейский суд по правам человека не поддержал жалобу журналистов "России 24" на их выдворение из Литвы. В жалобе против Литвы указывалось, что съёмочную группу корреспондента Павла Зарубина выслали из Литвы "за действия, совершенные на конференции в Вильнюсе".

Страсбургский суд не поддержал заявителей, ответив, что суд "готов признать, что меры, предписанные против заявителей, могут быть проанализированы в контексте нарушения их права на свободу выражения мнения, гарантированного статьей 10 (Европейской конвенции по правам человека - ред.)", сообщает РИА Новости пресс-служба суда.

- Тем не менее, он (суд - ред.) считает, что власти продемонстрировали, что указанные меры были необходимы для национальной безопасности и что они были пропорциональны. Он считает, в частности, что отношение заявителей к конференции, описанное властями как агрессивное и провокационное, внутренне противоречило принципам ответственной журналистики, - также сказано в решении суда.

В сообщении ЕСПЧ также сказано, что он не усмотрел явного нарушения по статьям 13 (право на эффективное средство правовой защиты), 14 (запрещение дискриминации) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, что в 2016 году четырёх журналистов ВГТРК не пустили на российский форум в Тракае, инициатором которого было МИД Литвы. МИД России заявил об общей политике властей прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования".

Ранее сайт kp.ru писал о просьбе главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян к президенту Эстонии о недопущении ареста 30 журналистов издания Sputnik Эстония.

ИСТОЧНИК KP.RU