2019-12-19T15:39:13+03:00
Политика

Путин заявил о снижении роста доходов россиян

Президент назвал одно из решений этой проблемы
Мария ИГНАТЬЕВА
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Путин заявил о снижении роста доходов россиянПутин заявил о снижении роста доходов россиянФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил об одной из проблем РФ. По словам главы государства, в стране в последние годы наблюдается снижение реальных доходов граждан. Однако решение президент уже видит.

- Это очень плохо, это одна из наших проблем. Решать ее мы должны на основе роста производительности труда и ВВП. Раздача денег из резервных фондов ни к чему не приведет. Нужно развивать экономику - и за этот счет поднимать уровень зарплат. Он растет, но это недостаточно, - сказал Путин.

Президент также отметил, что самый низкий показатель бедности был в 2014 году. За последние годы цифры подросли, хоть и не очень заметно, но "за цифрами стоят люди". Он сравнил Россию нынешнего года с РФ 2000-х, обратив внимание на положительную динамику.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Напомним, сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

Владимир Путин об инфляции.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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