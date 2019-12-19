Путин рассказал, как промышленность России изменилась с советских времен

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-19T15:49:36+03:00

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Журналист задал Владимиру Путину вопрос о том, как изменилась жизнь в России после распада Советского союза, продолжают ли в стране использовать те наработки, что были созданы в СССР. Президент сказал, что в стране н могут игнорировать достижения Советского Союза.

- Сделано столько того, чем годимся – Великая Победа, прорыв в космос. Мы должны быть благодарны дедам и отцам, создавшим мощную державу.

Однако, многое было сделано уже в России: 75 процентов производственных мощностей в перерабатывающей промышленности сделано с 200 года, 2 новых аэропорта построено в последние годы, 45 полос транспортных, 12 новых вокзалов. У нас вдвое возросло количество федеральных трасс.

- Яркий пример-сельское хозяйство. Помните, СССР был главным покупателем зерновых. Сейчас Россия – самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок, мы обошли США и Канаду. Они больше производят, но и больше потребляют. В разы вырос экспорт в 2,6 раза.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU