2019-12-19T16:50:51+03:00
Общество

«Суверенный и свободный не противоречат друг другу»: Путин прокомментировал закон об интернете

Российский лидер отметил, что ни каких ограничениях в документе речи не идет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин прокомментировал закон об интернетПутин прокомментировал закон об интернетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе большой пресс-конференции в зале Центра международной торговли президент России Владимир Путин заявил, что Россия следует принципу свободы интернета.

«Суверенный и свободный не противоречат друг другу», - прокомментировал глава государства законопроект о суверенном интернете.

По словам российского лидера суверенный интернет создан для того, чтобы заменить мировую сеть, поскольку большая часть серверов находится за границей, и, теоретически, они могут быть отключены в любой момент.

Путин также прокомментировал закон об «иностранных агентах» и напомнил, что термин придуман в Соединённых Штатах, где это может привести к уголовному преследованию.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия

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Напомним, в ходе Прямой линии российский лидер отметил, что о суверенном интернете призван обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети и ни о каких ограничения речи не идет.

Путин о свободе интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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