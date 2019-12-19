«Суверенный и свободный не противоречат друг другу»: Путин прокомментировал закон об интернете
В ходе большой пресс-конференции в зале Центра международной торговли президент России Владимир Путин заявил, что Россия следует принципу свободы интернета.
«Суверенный и свободный не противоречат друг другу», - прокомментировал глава государства законопроект о суверенном интернете.
По словам российского лидера суверенный интернет создан для того, чтобы заменить мировую сеть, поскольку большая часть серверов находится за границей, и, теоретически, они могут быть отключены в любой момент.
Путин также прокомментировал закон об «иностранных агентах» и напомнил, что термин придуман в Соединённых Штатах, где это может привести к уголовному преследованию.
Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия
Напомним, в ходе Прямой линии российский лидер отметил, что о суверенном интернете призван обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети и ни о каких ограничения речи не идет.
Путин о свободе интернета.
ИСТОЧНИК KP.RU