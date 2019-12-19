2019-12-19T15:57:19+03:00
Общество

В России 300 экологически-небезопасных предприятий должны принять проекты по реновации

Президент рассказал о том, что сделано в стране для улучшения экологической ситуации
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин проводит конференцию 19 декабряВладимир Путин проводит конференцию 19 декабряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В стране 12 городов, где сложилась неблагоприятная обстановка с точки зрения экологической безопасности. Главы каждого из этих городов, а также главы регионов должны будут подготовить планы по выходу из сложившейся ситуации и предоставить президенту. Об этом в ходе Большой пресс-конференции рассказал Владимир Путин.

Он напомнил, что в России принят закон о внедрении современных технологий на предприятиях, где зафиксированы превышения выбросов в атмосферу или почву.

- 300 крупнейших эмитентов должны внедрить новые технологические решения, чтобы снизить загрязнение. Свои проекты по реновации уже защитили 13 предприятий, - сказал глава государства.

Президент затронул тему природных пожаров в Сибири. Осложняет тушение удаленность территорий:

- Тушить сложно – в одну стороны только 600 километров, -признался Владимир Путин. - Пожары чаще всего имеют рукотворный характер. Дело лесорубов, в быту люди жгут траву и листву. Нужно тщательнее работать с людьми.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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