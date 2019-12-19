2019-12-19T16:13:01+03:00
Политика

Путин высказался о "вмешательстве" в дела Великобритании

Президент также поздравил английского премьера с Brexit
Мария ИГНАТЬЕВА
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Путин высказался о "вмешательстве" в дела ВеликобританииПутин высказался о "вмешательстве" в дела ВеликобританииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России во время большой пресс-конференции ответил на вопрос иностранного журналиста о его отношении к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который назвал его "тираном" из сравнил с Добби из "Гарри Поттера", а также вмешивалась ли РФ во внутреннюю политику Великобритании, в том числе в связи с Brexit.

- То, что в Великобритании происходит. Можно поздравить господина Джонсона. Он оказался победителем. И он тоньше чувствовал, чем его политические противники, настроения в британском обществе. Он победил. Я так понимаю, он намерен реализовать все свои планы в отношении этого Brexit, - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что лидеры других государств позволяют себе давать оценку событиям в России и Москве. По словам президента РФ, в связи с этим он считает, что вправе вести себя также. Но при этом он не считает высказывания вмешательством в чужие внутренние дела.

- Я давно привык к этому относиться так. Я знаю, в чем заключаются интересы моей страны - и чего бы, и кто обо мне не говорил, это не имеет ничего общего по сравнению с фундаментальными задачами, которые стоят перед Россией, - сказал российский лидер.

Президент заверил, что все это он и правительство видят и учитывают в своей работе. Но отдельно он подчеркнул разницу, когда произносятся слова "говорит это человек в то время, когда он стремится к власти или когда он уже во власти".

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Напомним, что сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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