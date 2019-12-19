Путин прокомментировал сокращение населения России

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-19T16:10:07+03:00

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Для улучшения ситуации с демографией и увеличения численности населения России необходимо повышать уровень жизни людей и экономики. Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в зале Центра международной торговли.

«Нужно повышать уровень жизни людей на самом деле, добиваться роста уровня повышать уровень жизни людей населения. От уровня экономики будет зависеть общее настроение людей и планирование семей», - сказал глава государства.

Путин отменить, что прогресс в демографической сфере может обеспечить снижение детской смертности и напомним, что в этом году принята мера для выдачи детям отдельной категории детских рецептурных препаратов.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

Напомним, Росстат сообщил, что за период с января по сентябрь текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тысячи человек. Снижение числа родившихся за указанный период наблюдается в 82 субъектах России и числа умерших в 70 субъектах страны.

Депопуляция на Дальнем Востоке происходит гораздо быстрее, чем в остальных регионах России, поэтому власти продолжают принимать меры в области поддержания демографии.

Большая пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU