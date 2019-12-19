2019-12-19T16:28:35+03:00
Общество

Путин: возведение моста через Волгу увеличит товарооборот с Китаем

Российский лидер отметил, что развитие мостовых сооружений недостаточно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин: возведение моста через Волгу увеличит товарооборот с КитаемПутин: возведение моста через Волгу увеличит товарооборот с КитаемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Возведением моста через Волгу в районе Климовки приведет к развитию товарооборота с Китаем. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в зале Центра международной торговли.

Российский президент отметил, что у России и Китая большой товарооборот большой, тем не менее «развитие инфраструктуры недостаточно, в том числе мостовых сооружений».

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия

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Напомним, как писал сайт kp.ru, на данный момент на обоих берегах Волги ведется строительства моста, на стройплощадке работают 75 человек и 20 единиц спецтехники. Протяженность трассы составит 102 км, в том числе моста — 3,7 км. Всего будет построено 40 искусственных сооружений. Протяженность 24-х из 25-ти пролетов составит более 100 метров.

Открытие сооружение запланировано на 2024 год. Предполагается, что он поможет снизить транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, сократит время поездки до Москвы, а также даст импульс экономическому развитию Самарской области.

Большая пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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