Путин рассказал, может ли женщина стать президентом России
Владимир Путин рассказал о требованиях к президенту, по его мнению, не правильно определять, достоин ли этой должности человек, исходят из гендерного признака. Президент отвечает на вопросы журналистов 19 декабря – на Большую пресс-конференцию аккредитовались почти 1,9 тысяч журналистов. Конференция длится уже четыре часа. Один из вопросов, который пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал возможность задать российскому лидеру, озвучила представительница Евразийского женского общества. Она спросила, может ли возглавить Россию президент-женщина:
- Не может быть гендерного принципа при выборе лидера государства. Поэтому женщина может быть президентом, если она компетентна.
Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия
Главные требования для президента, по мнению Владимира Путина, одинаковые для мужчин и женщин – это порядочность и компетентность.
- Мне кажется, что женщины меняют политику, они привносят меньше агрессии, -считает Владимир Путин.
Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции.
15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ
Владимир Путин о женщинах на должности президента России.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019
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