Путин рассказал, может ли женщина стать президентом России

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-19T16:28:52+03:00

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Владимир Путин рассказал о требованиях к президенту, по его мнению, не правильно определять, достоин ли этой должности человек, исходят из гендерного признака. Президент отвечает на вопросы журналистов 19 декабря – на Большую пресс-конференцию аккредитовались почти 1,9 тысяч журналистов. Конференция длится уже четыре часа. Один из вопросов, который пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал возможность задать российскому лидеру, озвучила представительница Евразийского женского общества. Она спросила, может ли возглавить Россию президент-женщина:

- Не может быть гендерного принципа при выборе лидера государства. Поэтому женщина может быть президентом, если она компетентна.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

Главные требования для президента, по мнению Владимира Путина, одинаковые для мужчин и женщин – это порядочность и компетентность.

- Мне кажется, что женщины меняют политику, они привносят меньше агрессии, -считает Владимир Путин.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750629" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин о женщинах на должности президента России.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU