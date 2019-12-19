Путин рассказал о возможном появления в Японии ракет средней дальности

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-19T16:52:50+03:00

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В отношении с Японией Россия не может не учитывать возможное размещении американских ракет средней дальности на японских островах. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в зале Центра международной торговли.

«Что касается военного взаимодействия между Японией и США (…) ведь даже не мы сказали, что США договариваются с Японией о размещении ракет средней дальности. Это же из ваших источников это все прозвучало, из американских», -сказал глава государства.

Российский лидер отметил «добрые и доверительные» отношения Москвы и Пекина, и отметил, что российская сторона хочет и дальше двигаться в этом направлении.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

Напомним, накануне Пентагон испытал новую ракету в неядерном оснащении на авиабазе «Ванденберг», ранее запрещенной расторгнутым Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750630" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин японскому журналисту о ядерной войне: типун вам на язык!.

ИСТОЧНИК KP.RU