2019-12-19T16:30:06+03:00
Общество

Путин: Инфляция в 2020 году будет в два раза меньше индексации пенсий

Президент сказал, что вопрос повышения пенсионного возраста «даже не обсуждается»
Юлия САЛЬНИКОВА
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На пресс-конференции президенту задали вопрос, планируется ли в России повышать пенсионный возраст. Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов 19 декабря. Пресс-конференция длится уже больше четырех часов.

- Повышение пенсионного возраста не планируется, этот вопрос даже не бсуждается, - сказал глава государства. - Государство в ускоренном темпе должно повышать доходы пенсионеров. В следующем году на 6,6 процента будут увеличены пенсии. При этом ожидаемая инфляция 3,25 процента. Рост пенсий в два раза выше инфляции.

Индексации будут продолжаться, пообещал глава государства.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия

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Ранее президент прокомментировал предложения Министерства финансов по поводу пенсионных накоплений, эта система получила название "гарантированный пенсионный вклад".

ИСТОЧНИК KP.RU

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