2019-12-19T16:30:22+03:00
Политика

Путин о давлении властей Эстонии на СМИ: они боятся правды, которую вы несете

Корреспондент "Sputnik Эстония" пожаловалась президенту РФ на притеснения в своей стране
Мария ИГНАТЬЕВА
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Путин о давлении властей Эстонии на СМИ: они боятся правды, которую вы несетеПутин о давлении властей Эстонии на СМИ: они боятся правды, которую вы несетеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во время ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина к нему обратилась журналист из "Sputnik Эстония". Корреспондент пожаловалась, что власти ее страны притесняют и оказывают давление на ее коллег.

- Вы делаете много, вот прямо сейчас. Попытки помешать вашей работе властями страны не должны остаться незамеченными, - считает Путин.

По его словам это "удивительный цинизм" со стороны эстонских властей.

- Они там нас обвиняют в давлении на СМИ, а сами делают то же, в чем нас обвиняют. Они боятся правды, которую вы несете, боятся вашего влияния на умы людей, - резюмировал российский лидер.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия

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Напомним, ранее сообщалось о письмах с угрозами, поступившими сотрудникам Sputnik Эстония от эстонских правоохранительных служб. Тридцати работникам издания сказали уволиться или готовиться к заключению, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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