2019-12-19T16:47:01+03:00
В мире

Протестующие против земельной реформы перекрыли центральную улицу Киева

Законопроект предполагает снятие моратория на продажу земли
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Украине продолжаются акции протеста против земельной реформыВ Украине продолжаются акции протеста против земельной реформыФото: REUTERS
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В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу в знак протеста против земельной реформы. Напомним, власти Украины планируют снять мораторий на продажу земли, который действовал в стране больше десятка лет. Решить, кто и на каких условиях сможет покупать украинский чернозем, должны с помощью референдума – с таким предложением ранее выступал Владимир Зеленский.

В четверг 19 декабря перекрыта улица Крещатик в Киеве.

- Движение автомобилей перекрыли сторонники украинской радикальной националистической организации "Национальный корпус", - сообщает ТАСС.

Демонстранты вышли на дорогу с плакатами, призывающими власть отказаться от согласования законопроекта. Документ начали рассматривать в Верховной раде во вторник, тогда в ходе протестов пострадали 13 демонстранта. Украинские депутаты пообещали найти "компромиссный вариант" реформы с землей.

Нарушений правопорядка 19 декабря украинскими полицейскими не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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