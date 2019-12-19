В Совфеде прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным днем

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-19T17:46:25+03:00

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В Совете федерации считают правильным дать работодателям возможность самим решать, делать 31 декабря выходным днем или нет. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Как сделать? В рамках бюджета рабочего времени на следующий год постановлением правительства выделить этот день как красный день календаря — выходной день. Либо второй вариант: если это сложно будет, то дать возможность это решение работодателям самостоятельно. Это, может быть, даже будет более правильно», — цитирует сенатора Rt.

Валерий Рязанский добавил, что работодатели и профсоюзы самостоятельно могут решить вопрос, как лучше организовать рабочий процесс в последний день года. При этом эксперт добавил, что централизованное решение должно коснуться госучреждений, чтобы по всей стране люди знал, могут ли они в этот день обратиться ко врачу, проучить документы или оформить какие-то иные госуслуги.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал инициативу сделать 31 декабря выходным днем по всей стране — логичным. Президент отметил, что об этом необходимо будет подумать в спокойном, рабочем режиме, передает телеканал «360».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750638" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин о выходном 31 декабря.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU