2019-12-19T17:46:25+03:00
Общество

В Совфеде прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным днем

Сенатор Рязанский назвал правильным отдать решение этого вопроса работодателям и профсоюзам
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Совфеде прокомментировали идею сделать 31 декабря выходным днемВ Совфеде прокомментировали идею сделать 31 декабря выходным днемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Совете федерации считают правильным дать работодателям возможность самим решать, делать 31 декабря выходным днем или нет. Такое мнение выразил председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Как сделать? В рамках бюджета рабочего времени на следующий год постановлением правительства выделить этот день как красный день календаря — выходной день. Либо второй вариант: если это сложно будет, то дать возможность это решение работодателям самостоятельно. Это, может быть, даже будет более правильно», — цитирует сенатора Rt.

Валерий Рязанский добавил, что работодатели и профсоюзы самостоятельно могут решить вопрос, как лучше организовать рабочий процесс в последний день года. При этом эксперт добавил, что централизованное решение должно коснуться госучреждений, чтобы по всей стране люди знал, могут ли они в этот день обратиться ко врачу, проучить документы или оформить какие-то иные госуслуги.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал инициативу сделать 31 декабря выходным днем по всей стране — логичным. Президент отметил, что об этом необходимо будет подумать в спокойном, рабочем режиме, передает телеканал «360».

Владимир Путин о выходном 31 декабря.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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