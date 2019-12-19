Путин высказался о низкой стоимости газа для Белоруссии

СЕГОДНЯ 16:48 2019-12-19T17:26:52+03:00

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Президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о возможном единстве Минска и Москвы по газу. Глава государства подчеркнул, что Белоруссия и так получает голубое топливо по низкой стоимости. Объяснил он это отсутствием пошлин.

- Во-первых, у Белоруссии самые низкие цены, какие только возможны для наших заграничных партнеров. Напомню, это 127 долларов за тысячу кубометров. В Европу за 200 долларов мы продаем. Доходность для продаж в Европу и Белоруссию для "Газпрома" отличается в четыре раза, - привел пример Путин.

Он отдельно подчеркнул, что Россия не готова дотировать экономику Белоруссии, продавая газ по цене в Смоленске. По словам Путина, дотации Минску возможны при изменении законодательства в рамках союзного государства.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Напомним, сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU