Путин высказался о низкой стоимости газа для Белоруссии
Президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о возможном единстве Минска и Москвы по газу. Глава государства подчеркнул, что Белоруссия и так получает голубое топливо по низкой стоимости. Объяснил он это отсутствием пошлин.
- Во-первых, у Белоруссии самые низкие цены, какие только возможны для наших заграничных партнеров. Напомню, это 127 долларов за тысячу кубометров. В Европу за 200 долларов мы продаем. Доходность для продаж в Европу и Белоруссию для "Газпрома" отличается в четыре раза, - привел пример Путин.
Он отдельно подчеркнул, что Россия не готова дотировать экономику Белоруссии, продавая газ по цене в Смоленске. По словам Путина, дотации Минску возможны при изменении законодательства в рамках союзного государства.
15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ
Напомним, сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции.
Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия
ИСТОЧНИК KP.RU