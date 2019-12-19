Мизулина вышла на лед с хоккеистами
И провела стартовое вбрасывание на мачте Молодежной хоккейной лиги
Член Совета Федерации от Омской области Елена Мизулина надела шарф омского болельщика и сходила на матч Молодежной хоккейной лиги. Фото: Предоставлено пресс-службой Елены Мизулиной
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Член Совета Федерации от Омской области Елена Мизулина надела шарф омского болельщика и сходила на матч Молодежной хоккейной лиги между командами «Омские Ястребы» и «Ладья» (Тольятти). Игра проходила в Омске на большой арене Хоккейной Академии «Авангард».
Пожелав российским хоккейным игрокам быть лучшими в мире на долгие времена, сенатор провела символическое стартовое вбрасывание с участием капитанов команд. И, похоже, принесла своим землякам, удачу. Завершился матч победой омичей со счетом 3:1.
Мизулина вышла на лед с хоккеистами.
ИСТОЧНИК KP.RU