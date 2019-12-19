В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна из комиксов Marvel

СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-19T17:02:53+03:00

Если верить сайту минсельхоза США, то американцы торгуют с родиной Черной пантеры Фото: кадр из фильма.

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В министерстве сельского хозяйства США «заключили соглашение» по торговле с страной из комиксов Marvel. Список стран, с которыми американцы заключили договор о свободной торговле, опубликован на сайте иностранного ведомства. Подозрительное королевско в этом списке нашел исследователь Фрэнсис Цэнг. Он рассказал об этом журналистам телеканала NBC News.

Помимо Колумбии и Сальвадора, минсельхоз США «сотрудничает» с королевством Вакада. Это страна, где разворачиваются события в комиксе «Черная пантера». Как попала Ваканда в список партнеров США, вынуждены были объяснить в американском ведомстве после того, как об этой истории написали СМИ.

Оказалось, в минсельхозе использовали Ваканду при тестировании системы за и забыли удалить родную страну Черной Пантеры.

- За последние несколько недель сотрудники Иностранной сельскохозяйственной службы, которые ведут отслеживание тарифов, использовали тестовые файлы, чтобы убедиться, что система работает должным образом, - сообщили в минсельхозе США.

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ИСТОЧНИК KP.RU