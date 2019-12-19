Путин рассказал, как увеличить зарплату врачей

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-19T17:28:22+03:00

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Президент России Владимир Путин рассказал, что необходимо сделать внутри существующей системы для увеличения заработной платы врачей. По его словам, необходимо повысить базовую ставку по всей стране и оставить надбавки.

- У главврача может быть одна зарплата, у рядовых врачей - совсем другая. Первое, что надо сделать, надо избавиться от этой несправедливой дифференциации. Раз. Теперь, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах у нас разнится от 30% до 50%. Нужно сделать единый подход по всей стране, - считает российский лидер.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

Путин также заявил, что для достижения этих целей необходимо создать единый подход к стимулирующим выплатам.

Напомним, сегодня, 19 декабря президент РФ отвечал на вопросы журналистов. Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750633" frameborder="0"></iframe> Путин о росте благосостояния граждан.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU