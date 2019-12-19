Путин рассказал, как увеличить зарплату врачей
Президент России Владимир Путин рассказал, что необходимо сделать внутри существующей системы для увеличения заработной платы врачей. По его словам, необходимо повысить базовую ставку по всей стране и оставить надбавки.
- У главврача может быть одна зарплата, у рядовых врачей - совсем другая. Первое, что надо сделать, надо избавиться от этой несправедливой дифференциации. Раз. Теперь, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах у нас разнится от 30% до 50%. Нужно сделать единый подход по всей стране, - считает российский лидер.
Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия
Путин также заявил, что для достижения этих целей необходимо создать единый подход к стимулирующим выплатам.
Напомним, сегодня, 19 декабря президент РФ отвечал на вопросы журналистов. Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.
15-я пресс-конференция Владимира Путина.19 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную 15-ю пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ
Путин о росте благосостояния граждан.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019
ИСТОЧНИК KP.RU