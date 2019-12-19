2019-12-19T17:26:28+03:00
Общество

Голикова назвала причины социального сиротства

Количество тех детей, чьих родителей лишили или ограничили в родительских правах, снижается
Ася КУЗНЕЦОВА
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Основная причина социального сиротства - отсутствие налаженной профилактики в работе с семьёйОсновная причина социального сиротства - отсутствие налаженной профилактики в работе с семьёйФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вице-премьер России Татьяна Голикова сказала, что основной причиной социального сиротства является отсутствие налаженной профилактики в работе с семьёй.

В 2018 году выявлено 48290 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составило на 2,5% меньше, чем в 2017 году, сообщают данные Министерства просвещения. Голикова отметила, что основными причинами сиротства остаются лишение и ограничение родительских прав и смерть родителей.

Количество детей, чьих родителей лишили родительских прав, уменьшилось на 9,7% за 2018 год. Число тех детей, чьих родителей ограничили в родительских правах, снизилось на 2,4%.

- Очевидно, что одна из причин социального сиротства, это несвоевременная или неоказанная в достаточном объёме социальная поддержка и помощь семье и отсутствие налаженной профилактики в работе с семьёй, - заявила вице-премьер на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ранее сайт kp.ru писал о словах Татьяны Голиковой про катастрофическую убыль населения России.

- Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность, - заявила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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