Путин напомнил Украине о долге в три миллиарда долларов
Президент России Владимир Путин напомнил Украине, что страна до сих пор не погасила долг перед РФ. Из Фонда национального благосостояния незалежная получила три миллиарда долларов.
- Часть российских резервных средств из Фонда национального благосостояния вложено в украинские ценные бумаги на три миллиарда долларов. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, оно не исполняется, - заявил российский лидер.
Эта тема поднималась во время большой пресс- конференции Владимира Путина. Напоминая о долге, глава государства прокомментировал решение стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" три миллиарда долларов.
Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия
Напомним, что в Москве 19 декабря состоялась большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Она продлилась больше четырех часов. Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию.
Владимир Путин об Украине, Зеленском и минских соглашениях.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019
ИСТОЧНИК KP.RU