СЕГОДНЯ 17:45 2019-12-19T18:04:02+03:00

Путин напомнил Украине о долге в три миллиарда долларов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Президент России Владимир Путин напомнил Украине, что страна до сих пор не погасила долг перед РФ. Из Фонда национального благосостояния незалежная получила три миллиарда долларов.

- Часть российских резервных средств из Фонда национального благосостояния вложено в украинские ценные бумаги на три миллиарда долларов. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, оно не исполняется, - заявил российский лидер.

Эта тема поднималась во время большой пресс- конференции Владимира Путина. Напоминая о долге, глава государства прокомментировал решение стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" три миллиарда долларов.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

Напомним, что в Москве 19 декабря состоялась большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Она продлилась больше четырех часов. Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750568" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин об Украине, Зеленском и минских соглашениях.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU