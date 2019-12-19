Французский футболист оформляет российское гражданство ради Евро-2020

СЕГОДНЯ 17:53 2019-12-19T17:53:46+03:00

Дамьен Ле Таллек, футболист из Франции, хочет получить гражданство России, чтобы участвовать на чемпионате Европы 2020 года от сборной России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Дамьен Ле Таллек, футболист из Франции, хочет получить гражданство России, чтобы участвовать на чемпионате Европы 2020 года от сборной России.

Полузащитник футбольного клуба "Монпелье" отмечает, что процесс оформления гражданства России он начал несколько месяцев назад, сообщает газета "Известия".

- Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев, — сказал Таллек.

Футболист надеется, что тренер российской команды начнёт отслеживать игры с его участием и обещает сделать всё, чтобы его рассмотрели в качестве потенциального игрока национальной сборной.

- Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодежную и юношескую сборные Франции, - отметил спортсмен.

Напомним, что чемпионате Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Сайт kp.ru писал о том, что ВАДА не лишит Россию этого чемпионата, несмотря на решение о запрете участия России в любых международных спортивных соревнованиях на четыре года.

В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча.

ИСТОЧНИК KP.RU