2019-12-19T17:55:30+03:00
Происшествия

В Армении 11 человек пострадали после обрушения пола в здании военкомата

Рухнула конструкция на первом этаже
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Армении 11 человек пострадали в результате обрушения пола в здании военкомата. Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики АрменияВ Армении 11 человек пострадали в результате обрушения пола в здании военкомата. Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения
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В столице Армении в здании военкомата обрушился пол. По данным местного МЧС, в результате случившегося ранения получили 11 человек.

- Девятнадцатого декабря на пульт дежурного службы спасения "911" поступил сигнал о том, что в двухэтажном здании военного комиссариата в Ереване произошло обрушение. Пострадали 11 человек, - сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства Армении.

В МЧС уточнили, что пол рухнул в одной из комнат, которая расположена на первом этаже. На место происшествия выехали спасатели, пожарные, оперативная группа и группа быстрого реагирования Национального центра кризисного управления, а также психологи и врачи центра медицины катастроф.

Дополнительной информации о состоянии пострадавших пока не приводится. Специалистам, которые работают на месте, также предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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