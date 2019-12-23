Эксперты рассказали, чем опасен "ночной режим" на телефонах

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-23T14:04:48+03:00

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Ученые из Манчестерского университета выяснили, что "ночной режим" вреден для человека наносит больше вреда, чем пользы. По их словам, используемая режимом защита от синего цвета негативно влияет на циркадные ритмы организма. Иными словами, это может нанести вред биологическим часам.

Эксперты провели исследование, к которому привлекли лабораторных мышей. Оно показало, что теплые цвета "ночного режима" напоминают дневной свет, чем вводят организм в заблуждение. А вот прохладные цвета, характерные для обычного режима, для человека более привычные.

- На самом деле синие цвета, которые ассоциируются с сумерками, имеют более слабый эффект, нежели белый или желтый свет аналогичной яркости, - объяснил один из авторов работы Тим Браун.

По его словам, "ночной режим" не самый лучший подход для пользования телефона в темное время суток даже, если яркость экрана будет умеренной.

ИСТОЧНИК KP.RU