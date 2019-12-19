Закупать материалы для моста через Волгу под Тольятти начнут уже в 2019 году

СЕГОДНЯ 20:20 2019-12-19T20:20:15+03:00

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Уже в этом году планируют начать закупку строительных материалов для моста через Волгу в районе Климовки, важность которого сегодня подчеркнул во время пресс-конференции президент Владимир Путин. Этот мостовой переход – важная составляющая международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай», который позволит увеличить товарооборот с крупнейшими потребителями в мире.

16 октября между Правительством Самарской области и Концессионной компанией «Обход Тольятти» было подписано соглашение, и в начале декабря началась подготовка к строительству. Изначально в 2019 году на это были предусмотрены только 2,057 миллиарда рублей, но 17 декабря Правительство РФ выделило еще 12,4 млн рублей Самарской области. Благодаря этому уже в этом году смогут закупить все необходимое и начать строительный сезон в срок. Планируется, что первую пробную сваю забьют уже в марте 2020 года.

14 декабря будущую строительную площадку посетил Дмитрий Азаров. Сейчас там, где будут возводить мост, уже обустраивают подъездные пути, готовят причалы. А строить мост будут ведущие мостостроители, которые трудились и на возведении Крымского моста.

Этот проект – во многом уникальный. В частности, здесь глубина Волги – 36 метров, это больше, чем глубина Керченского пролива. А 24 пролета из 25 будут длиннее 100 метров.

Автомобильная дорога через мост со съездами будет четырехполосной, скорость движения – 120 км/ч. Она снизит нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС и поможет экономическому развитию автомобильной столицы России города Тольятти и всего региона в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU